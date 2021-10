Um mundo para animais e plantas

Há 21 anos abria a primeira Agriloja em Torres Vedras, uma marca que é também um conceito de loja, direcionado para disponibilizar produtos normalmente adquiridos no comércio tradicional e não em grandes superfícies. “Demos autonomia ao cliente para a escolha de produtos, mas mantendo o atendimento assistido e especializado, para responder às necessidades e expectativas dos nossos clientes”, revela Vitor Moreira, responsável de Franchising Agriloja. “São mais de duas décadas de crescimento e de expansão da rede; de modernização, experiência de visitação e dos Sistemas de Informação; de desenvolvimento de produtos de marca própria e do fortalecimento das parcerias com fornecedores. Tudo isso envolveu muita aprendizagem, valorizou a marca Agriloja e a sua notoriedade nas zonas de influência das nossas lojas”, continua.

Além das plantas, hortícolas, árvores de fruto e os respetivos adubos, substratos, tratamentos e ferramentas para a manutenção das culturas agrícolas e de jardim, dispõem ainda de animais de capoeira (pintos, galinhas, coelhos) e de estimação (pássaros, roedores e répteis), bem como toda uma vasta gama de nutrição alimentar, habitats e acessórios necessários para o bem-estar e criação. “A existência do balcão para venda de produtos fitofarmacêuticos é um fator diferenciador em relação a outras insígnias de retalho, já que somos especialistas nesta área”, lembra o responsável de Franchising Agriloja.

Clientes especiais

O cliente que procura a Agriloja é não só o profissional que se dedica à agricultura e à pecuária, mas também o autodidata, que gosta de investir nos espaços exteriores da sua casa onde passa o seu tempo, interessado nas áreas do jardim, animais de estimação ou bricolage. Qualquer um deles é cada vez mais exigente, pelo que o grande desafio da marca está centrado no crescimento sustentável da rede de lojas, atualmente, são 28, estando previsto abrirem mais uma a quatro de novembro, outra ainda no mesmo mês e a terceira em dezembro.

Com os pés assentes no presente, garantem que a digitalização organizacional também é um desafio constante: “Não estamos só a falar dos diferentes canais de comércio online, mas também de implementar novas formas de trabalhar e otimizar processos tirando proveito da tecnologia”, acrescenta Vítor Moreira. Com uma equipa dedicada na gestão do cardex de produtos e no desenvolvimento de produtos de marca própria, o futuro passa por continuar o projeto de expansão.

P&R: como ter uma Agriloja em regime de franchising

A estratégia de expansão da rede de lojas Agriloja passa pela abertura de lojas próprias, aquisição de lojas abertas com negócio que possibilite a transformação para o conceito Agriloja ou franchising. Saiba como pode ser um franchisado.

Qual o requisito necessário para ser um franchisado Agriloja?

Ter a capacidade empreendedora e de investimento para um negócio próprio, com autonomia na gestão financeira e administrativa.

Que formação é dada ao franchisado e à equipa de loja?

Apoio à abertura de loja; formação inicial, on-job, do responsável de loja e da restante equipa; apoio à gestão de loja e operação do negócio, feito pelo supervisor de operações. São igualmente assegurados os sistemas de comunicação e de informação, que otimizam os recursos e aumentam a eficiência dos serviços da rede, bem como os manuais do sistema informático, dos procedimentos operacionais e de merchandising. A formação técnica e comportamental dos colaboradores Agriloja é uma área estratégica para a marca, de forma a desenvolver talentos, conhecimentos técnicos e de gestão.

Toda a manutenção e cuidados com os animais e plantas são realizados pelas equipas de loja, por isso, é fundamental garantir a formação para manter a qualidade nos níveis exigidos.

Em média, quanto tempo demora entre a negociação e a abertura da loja do franchisado?

Depende de fatores como a prévia existência de um imóvel ou não, e, existindo, qual o nível de intervenções necessárias de adaptação para integrar o conceito Agriloja. Assim, o prazo médio é de seis meses, com um máximo de um ano.

Qual é o investimento necessário para ser um franchisado Agriloja por placa de vendas: 250 m2,1300 m2 e 2000 m2?

Mais uma vez, depende do imóvel. Mas, em termos médios, será de 50 mil, 350 mil e 600 mil euros, respetivamente.