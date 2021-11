O método de pagamento em que todos ganham

A inovadora plataforma de marketing inteligente Beam pode ser instalada em qualquer loja física ou online e processa pagamentos eletrónicos a partir de smartphones dos consumidores que descarreguem gratuitamente esta aplicação (app).

Fundada em 2012 pela fintech Suiça Beam AG, a partir da tecnologia de blockchain, o primeiro país onde iniciou a sua atividade foi no Dubai em 2014. A partir daí, espalhou-se para inúmeros países. “Atualmente, está em franca expansão na Europa, com prioridade para países com forte impulso digital, como é o caso de Portugal”, refere Natália Lourenço, CEO da Beam Wallet.

O sistema Beam serve e beneficia lojas de qualquer dimensão, cobrindo todo o espectro de comércios e serviços que estejam em permanente contato com público. O sistema de implementação é simples e não existem mensalidades, nem anuidades, ou quaisquer taxas e/ou comissões bancárias.

Maiores vantagens

Ao ter acesso a esta plataforma, o cliente pode inserir até 10 cartões de crédito ou débito à sua escolha e escolher qual irá utilizar em cada transação, bem como associar diferentes moedas, como euro, dólar ou kwanza, por exemplo, sem a necessidade de expor os dados do cartão a terceiros. A segurança é garantida, pois o número do cartão nunca é guardado na aplicação ou no telefone. “A Beam é 100% compatível com PCI-DSS, a norma internacional para o tratamento de dados de cartões de crédito. Isto assegura que ninguém (comerciantes incluídos) poderá aceder às informações do seu cartão a partir da aplicação Beam”, assegura a CEO.

Ao utilizarem este serviço, os consumidores recebem ainda, de forma automática, benefícios imediatos em cada compra em dinheiro, que podem acumular na sua carteira Beam e podem gastar em qualquer loja aderente.

Estas recompensas ficam numa carteira digital (na conta do utilizador), e não têm prazo limite de validade (nem condicionantes), podendo ser gastas quando e onde o utilizador quiser, dentro das lojas/serviços aderente na app.

Para os comerciantes que instalem a plataforma, há igualmente um leque de vantagens, pois é-lhes oferecido um CRM gratuitamente, que lhes permite lançar campanhas de marketing. Através do seu portal, é possível monitorizar visitas nas lojas, indicadores e avaliações NPS, sinergias e resultados, oferecendo dados suficientes para monitorizar, controlar e adaptar o seu negócio às necessidades dos clientes. Pode, assim, definir os dias e horário das suas campanhas promocionais de descontos, em função do perfil do utilizador/consumidor, atingindo novos clientes com o perfil de consumo idêntico ao dos seus clientes habituais. Desta forma, “demonstramos o verdadeiro “valor da informação” para um modelo de vendas com sucesso comercial”, continua Natália Lourenço. Acrescenta-se a esta possibilidade, a do utilizador poder avaliar e deixar um comentário da sua experiência. Desta forma o comerciante pode criar campanhas de forma a interagir com os clientes que deixaram um comentário, oferecendo-lhes por exemplo diretamente um bónus para uma compra futura na sua loja (fidelização de clientes).

Planos para o futuro

Foi no ano de 2019 que a plataforma Beam, chegou a Portugal e nomeou como sua parceira nacional exclusiva a empresa portuguesa GBC Lda, sediada em Cascais e especializada em marketing, promoção comercial e comunicação. Início desafiante, já que o setor do retalho foi um dos mais afetados pela pandemia e consequente confinamento. “Apostar no pequeno comércio de bairro, com quem é mais fácil estabelecer contactos, e no mercado do e-commerce foram as formas que encontrámos para contornar este problema e aproveitar as oportunidades que surgiram em mercados que crescem a cada dia que passa e que ganharam novo impulso com a pandemia”. Com as previsões a apontarem para um crescimento do e-commerce nos próximos anos, estão a apostar em integrações e novos desenvolvimentos de “plugins” para abranger o maior número de lojas online possíveis.

Mas chegar a cada vez mais estabelecimentos físicos, e a mais consumidores, é outro dos desafios, para o qual estão a desenvolver uma estratégia de instalações direcionada a cada concelho selecionado, de forma a criar um núcleo compacto de lojas e de utilizadores, de forma a beneficiar todo o ciclo de valor da plataforma. Estão ainda a desenvolver um novo terminal POS, de forma a melhor integrar o dispositivo de Bluetooth com o dispositivo emissor do pagamento. Desta forma, qualquer lojista que queira utilizar este terminal pode emitir e aceitar o pagamento em um único TPA, móvel e recarregável. Além disso, à medida que a GBC Lda aumenta a sua experiência tecnológica e interligação com diferentes atores de relevo no mundo digital que estão a desenvolver módulos adicionais para integrar na Plataforma Beam para a tornar ainda mais inovadora e avançada face a outros sistemas de pagamentos. Para conhecer melhor este projeto explore o seu site:www.gbc-beam.com