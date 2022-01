Inovação farmacêutica com base em Portugal

A empresa farmacêutica Bial foi fundada em 1924 por Álvaro Portela. No final da década de 70, sob a liderança do seu neto Luís Portela, foi delineada uma estratégia de desenvolvimento a longo prazo assente em três eixos estratégicos: qualidade, inovação e internacionalização. Vinte anos depois, com apenas três pessoas, lançou as bases da Bial que conhecemos atualmente, com a criação do Departamento de Investigação e Desenvolvimento da empresa. Atualmente, a Bial conta com dois centros de I&D (na Trofa e nos EUA), 10 filiais espalhadas pelo mundo e produtos em mais de 50 países.

Há dois momentos particularmente importantes que marcam este período de desenvolvimento da empresa: o surgimento do primeiro medicamento de patente portuguesa para o tratamento da epilepsia, em 2009; e o lançamento, em 2016, do segundo medicamento Bial, para a doença de Parkinson. Ambos estão disponíveis em diversos países na Europa e nos Estados Unidos, e o segundo também é comercializado no Japão.

Consistência e ambição

Na sequência do que tem vindo a ser o seu percurso, a Bial mantém um ambicioso programa de investigação e desenvolvimento: “Alocamos, em média, mais de 20% da faturação anual à I&D, centrada nas neurociências e doenças cardiovasculares”, explica António Portela, CEO da Bial. “Em outubro de 2020, anunciámos a constituição de uma filial nos Estados Unidos da América, a Bial Biotech, que é um centro de investigação focado no desenvolvimento de terapias para mutações genéticas associadas à doença de Parkinson. Este centro está localizado em Cambridge, nos arredores da cidade de Boston, no que é considerado um ‘hub’ mundial de investigação nas áreas da saúde e da biotecnologia”, continua. Na mesma altura, foi anunciada a aquisição dos direitos dos programas de investigação na doença de Parkinson de uma empresa norte-americana, o que possibilitou o alargamento do seu pipeline, nomeadamente com a integração de compostos da área das neurociências já em fase de desenvolvimento clínico. Para já, são 170 pessoas, de 20 nacionalidades diferentes, totalmente dedicadas à investigação e entrega de medicamentos inovadores. Paralelamente, está em andamento a ampliação da atual unidade produtiva e a construção de uma nova fábrica de antibióticos na Trofa, depois de em 2020 terem ampliado a área do seu campus de 12 para 24 hectares. “Com estes investimentos reforçamos de forma significativa a nossa capacidade industrial, a par da modernização de algumas áreas. Este projeto reflete o nosso crescimento sustentado, sendo Portugal a base da capacidade produtiva do grupo para os diferentes mercados onde tem operações”, afirma o CEO.

Visão estratégica

António Portela lembra que, “nos últimos 30 anos, foi feito um caminho extraordinário na investigação em Portugal e no investimento em conhecimento, desenvolvendo centros de investigação, laboratórios, cientistas e investigadores. Hoje temos um conjunto de empresas e de start-ups na área da saúde que estão a trazer ao mercado novos produtos e serviços.”

A Bial é um desses exemplos, já que é um dos maiores investidores em investigação e desenvolvimento na indústria farmacêutica portuguesa. O CEO da empresa acrescenta, porém, que “podemos e devemos fazer mais, continuando a apostar em força numa política voltada para a inovação e industrialização, procurando capitalizar a qualidade dos recursos humanos que temos cá dentro e lá fora, para criar valor para o país”.

Reforça ainda que este é o caminho que pretendem continuar a seguir: “O grande desafio será continuarmos a disponibilizar medicamentos inovadores. Continuarmos a desenvolver medicamentos para poderem ser comercializados à escala mundial, a desenvolver tecnologia inovadora, que será exportada e que terá impacto na saúde. Atualmente a Bial conta com dois centros de I&D e milhões de pessoas.”